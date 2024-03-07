Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'in konuşması sırasında talihsiz bir an yaşandı.
Milei, Buenos Aires'teki eski okulunda konuşurken bir öğrenci bayıldı.
Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde ayakta durmakta güçlük çekmeye başlayan ve Milei'in yanında duran öğrenci, bir süre sonra yere yığıldı.
Öğrencinin yere yığıldığı anlar
Yaşananları anlamak için etrafına bakınan Milei, öğrenciyi yerde baygın halde yatarken gördü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Milei, "Başka var mı?" diye sordu. Bu ifadeler, öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu.
Konuşması sırasında bayılan ikinci öğrenci
Söz konusu öğrencinin, Devlet Başkanı Milei'in konuşması sırasında bayılan ikinci öğrenci olduğu belirtildi.
Daha sonra öğrenciye ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.
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