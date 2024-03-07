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Arjantin Devlet Başkanı Milei konuşurken öğrenci yere yığıldı

Arjantin Devlet Başkanı Milei konuşurken öğrenci yere yığıldı Javier Milei konuşurken, yanındaki öğrenci bayıldı. Milei'in "Başka var mı" diye sorması salonda gülüşmelere neden oldu.