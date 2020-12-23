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    Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

    Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.
    • AA
    • 23.12.2020 - 21:28
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    Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

    Dünya genelinde koronavirüs pandemisine karşı geliştirilen aşılar onay almaya devam ediyor.

    Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia'nın imzasıyla acil koduyla çıkan kararda, ANMAT yetkililerinin Rusya'da Sputnik V'nin geliştirildiği tesislere yaptıkları ziyaret ve araştırmalar sonucunda aşının güvenli bulunduğu belirtildi.

    10 MİLYON DOZ ALINACAK

    Arjantin'e perşembe günü 300 bin doz ulaşması planlanan Sputnik V, ülkede onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı oldu.

    Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 10 Aralık'ta, Sputnik V aşısından 10 milyon doz satın almak için Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

    Sputnik V aşısının gelecek haftadan itibaren halka uygulanmaya başlanması planlanıyor.

    ANMAT, dün, hükümetin satın alma konusunda anlaşma sağlayamamasına rağmen BioNTech/Pfizer aşısının ülkede uygulanmasını onaylamıştı.

    Arjantin, Rus aşısı Sputnik V nin kullanımını onayladı #1

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