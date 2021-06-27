Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto’nun bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında üzerine yoldan geçen bir köpek işedi.

Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto, 23 Haziran’da katıldığı bir etkinlik konuşma yaptı.

BELEDİYE BAŞKANININ ÜZERİNE KÖPEK İŞEDİ

Prieto’nun konuşması belediye tarafından sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, sokaktan geçen bir köpek konuşma yapan Prieto’nun üzerinde işeyerek yoluna devam etti.

"O HAYVANI KİM EĞİTTİ"

Etkinliği izleyen bazı seyirciler ise alaycı bir şekilde “O hayvanı kim eğitti?” dedi.

Arjantin'de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi VİDEO