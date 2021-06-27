Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
290.251
4.18%
EXEN Coin
31.02
13.70%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Arjantin'de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi

    Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto’nun bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında üzerine yoldan geçen bir köpek işedi.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 21:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin'de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi

    Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto, 23 Haziran’da katıldığı bir etkinlik konuşma yaptı.

    BELEDİYE BAŞKANININ ÜZERİNE KÖPEK İŞEDİ

    Prieto’nun konuşması belediye tarafından sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, sokaktan geçen bir köpek konuşma yapan Prieto’nun üzerinde işeyerek yoluna devam etti.

    "O HAYVANI KİM EĞİTTİ"

    Etkinliği izleyen bazı seyirciler ise alaycı bir şekilde “O hayvanı kim eğitti?” dedi.

    Arjantin'de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi VİDEO

    Arjantin de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir