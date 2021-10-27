Arjantin’deki cinayet davasında zanlı miyavlayınca, yargıç duruşmayı erteledi

Arjantin’de annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli Gilad Gil Pereg’in çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerinde davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteledi.

Arjantin’in Mendoza eyaletinde 2019 yılında annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli 39 yaşındaki Gilad Gil Pereg, yargıç Laura Guajardo tarafından kendisine yöneltilen “Bay Gil Pereg, adınız bu mu?” sorusuna “miyav” diye cevap verdi.

Bunun üzerine yargıç Guajardo, zanlıyı görgülü davranması için uyardı.

ANNESİ VE TEYZESİNİ ÖLDÜRÜP MAHKEMEDE MİYAVLADI

Ancak zanlı yapılan uyarı sonrasında sürekli olarak miyavlamaya başlayınca güvenlik görevlileri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Pereg’in müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava, tanıkların ve bilirkişilerin ifadelerinin dinlenmesi için 3 Kasım'a ertelenirken, jürinin de Pereg hakkındaki kararını bu tarihte açıklaması bekleniyor.

Zanlı Pereg, bir sonraki duruşmaya katılamayacak ancak tutuklu olduğu hapishanede görüntülü olarak davayı takip edebilecek.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Zanlının avukatı ise, Pereg’in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edilerek akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Söz konusu iki kadının kaybolması üzerine başlatılan operasyonda cansız bedenleri eski asker olan Pereg’in evinin yakınlarında taş ve toprakla örtülü olarak bulunmuştu.

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