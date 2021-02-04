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    Arjantin’in gözde plajı köpürdü

    Arjantin’in ünlü Mar del Plata Plajı'nı kaplayan deniz köpüğü, turistlerin ve çocukların eğlencesi oldu.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:29
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    Arjantin’in gözde plajı köpürdü

    Arjantin’de yaz sezonunun başlamasıyla akın edilen Mar del Plata Plajı köpükle kaplandı.

    ZEHİRLİ OLMADIĞI AÇIKLANDI

    Zehirli olmadığı belirtilen köpükler çocukların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Tatilciler deniz köpükleri ile eğlencenin tadını çıkarırken, nadir görülen olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Arjantin’de Mar del Plata ve diğer turistik yerler, koronavirüs salgınına rağmen ocak ayında başlayan yaz sezonundan bu yana yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü VİDEO

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #1

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #2

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #3

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #4

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #5

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #6

    Arjantin’in gözde plajı köpürdü #7

    Mar del Plata

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