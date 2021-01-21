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    Arnold Schwarzenegger, aşı yaptırdı

    73 yaşındaki eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, aşı yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:28
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    Arnold Schwarzenegger, aşı yaptırdı

    ABD'nin ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

    Terminatör'ün yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger de burada aşı oldu.

    Schwarzenegger, o anları ise Instagram hesabında yayınladı.

    "YAŞAMAK İÇİN BANA KATIL"

    Uygulamayı aracında yaptıran Schwarzenegger, aşının hayati önemine vurgu yaparak, “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl.” diye konuştu.

    Arnold Schwarzenegger, aşı yaptırdı

    Arnold Schwarzenegger, aşı yaptırdı #1

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