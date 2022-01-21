Aşı ve maskeye karşı çıkan ABD'li vekil, koronavirüse yakalandı

Daha önce restoranlara girmek için uygulanan aşı zorunluluğunu reddeden Cumhuriyetçi Massie, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

ABD’li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkmasıyla biliniyor.

Kentucky eyaletinden, aşı ve maske zorunluluğuna karşıtlığıyla tanınan Cumhuriyetçi Massie, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirtti.

"BELİRTİLERİM HAFİF"

Aşı olmadığını ancak semptomlarının hafif olduğunu ve hastalığı yendiğini düşündüğünü ifade eden Massie, gelecek haftaya kadar kimseyle yüz yüze görüşmeyeceğini, kamuoyunun önüne çıkmayacağını dile getirdi.

AŞI ZORUNLULUĞUNA UYMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Massie, diğer yandan her vakanın kendine özgü olduğunu belirterek koronavirüse yakalananların doktora başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Geçen hafta Twitter hesabından, kongredeki ofisinin Washington DC’de restoranlara girmek için getirilen aşı zorunluluğuna uymayacağını yazan Massie, yemeklerini Virginia eyaletinden alacaklarını ya da evden getireceklerini aktarmıştı.

"MASKE ZORUNLULUĞU BİLİME VE ANAYASAYA AYKIRI"

Temsilciler Meclisi’ndeki maske zorunluluğunu da “bilime ve anayasaya aykırı bulduğunu” belirten Massie, geçen yıl koronavirüse yakalandığı için bağışıklığı olduğunu öne sürüyordu.