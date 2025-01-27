Aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrailli esir yakınlarının tepkisiyle karşılaşınca toplantıyı terk etti

AA

Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa etti.

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına katılan Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, burada İsrailli esir yakınlarının tepki göstermesi üzerine toplantıyı terk etti.

"KEŞKE HERKES BENİM GİBİ İLKELİ OLSA"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, esir yakınlarının kendisini "sevdiklerini yüzüstü bırakmakla" suçlamasının ardından Ben-Gvir, "Keşke herkes benim gibi ilkeli olsa." diye bağırdı.

Ben-Gvir'in toplantı salonundaki esir yakınlarına "ayıp" diye bağırarak salonu terk etmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, taraflara nezaket çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lider Ben-Gvir, verilen kısa aranın ardından esir yakınlarının toplantı salonunu terk etmesiyle geri döndü.

NE OLMUŞTU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulayan Ben-Gvir, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta kabinede görevli diğer Yahudi Gücü Partisi bakanlarıyla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Ben-Gvir ile birlikte istifa eden isimler olmuştu.