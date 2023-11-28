Aşırı sağcı İsrailli bakandan Netanyahu'ya koalisyon tehdidi İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin dağılması olarak niteledi.

AA & Ensonhaber

Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir, "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması" ifadesini kullandı.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.

Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.

Gazze'de insani ara

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün insani ara verilmiş, görüşmeler sonrası bu insani ara 2 gün daha uzatılmıştı.