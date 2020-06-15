Aşırı sağcıyı kurtaran siyahi, İngiliz basınında

Patrick Hutchinson adlı gösterici, "Siyaha karşı beyaz değil, ırkçılara karşı herkes" diyerek, herkes için eşitlik istediğini söyledi.

İngiltere'de darp edilen aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocu, ülke basınının gündemine oturdu.

Başkent Londra'da ırkçılık karşıtları ile heykelleri korumak istediklerini öne süren aşırı sağcılar arasında arbede çıktı. Olayda bir kişi, öldüresiye dövüldü.

Siyahi Patrick Hutchinson isimli protestocu, olayların arasına girerek, söz konusu kişiyi sırtına aldı ve güvenli bir yere taşıdı.

İNGİLİZ BASINI: KAHRAMAN

İngiliz basınından Metro, "Gösterinin kahramanı ortaya çıktı" başlığıyla okurlarının karşısına çıkarken, haberde olaya ilişkin sosyal medyada en çok paylaşılan kare yer aldı.

Daily Mirror'da benzer bir başlıkla, Hutchinson'ı kahraman ilan etti. The Guardian ise siyahi protestocunun "Onun hayatı tehlikedeydi" sözlerine yer verdi. Daily Mail, Patrick Hutchinson'ın yaralanan adamı güvenli bir yere taşıdığını aktardı.

"FLOYD BUGÜN BELKİ HAYATTA OLACAKTI"

Ülke medyasından Channel 4'a röportaj veren Hutchinson, "Siyaha karşı beyaz değil, ırkçılara karşı herkes. George Floyd öldürüldüğünde etrafta duran 3 polis memuru bugün benim yaptığımı yapıp meslektaşlarını engellemiş olsaydı George Floyd belki bugün hayatta olacaktı." dedi.

Hutchinson ayrıca, "Sadece hepimiz için eşitlik istiyorum. Şu anda teraziler haksız şekilde dengeleniyor. Çocuklarım ve torunlarım için adil olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.