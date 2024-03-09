Ukrayna ordusu, yeni askerleri cepheye göndermenin hesaplarını yapıyor.
Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yurt dışında yaşayan sağlıklı Ukraynalı erkekleri orduya çağırdı.
25-60 yaş aralığındaki Ukraynalılara seslenen Umerov, "Davetiye göndereceğiz. Orduya hizmet etmek onların da hakkı." dedi.
Sınırda sıkı denetim
Rus ordusunun saldırıları karşısındaki insan gücünü artırmak isteyen Kiev yönetimi, sınır bölgelerindeki tedbirleri sıkılaştırdı.
Askerlik çağındaki 34 kişi yakalandı
Sınır muhafızları, Ukrayna'yı yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 34 kişiyi yakaladı.
Bir araca doldurulan Ukraynalılar, araçtan yaka paça indirilirken kamera kayıttaydı. Sayılarının 34 olduğu belirtiliyor.
Almanya'da yaşayan askerliğe uygun Ukraynalı erkeklerin sayısının 190 bin civarında olduğu konuşuluyor.
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