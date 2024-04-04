Aslı Aydıntaşbaş, Washington Post'a yazdı: Erdoğan siyaset ustası ABD merkezli gazetede yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ustaca' değişimlere imza atabildiği belirtildi. 2028'e ilişkin "Başkanlık dönemi sona eriyor, ancak çok az kişi bırakmasını bekliyor" denildi.

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Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki hamlelerine dikkati çekti.

Washington Post gazetesine yazan Aydıntaşbaş, muhalefetin geldiği noktayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Aydıntaşbaş, "Erdoğan'ı başarısız görmek için ise henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Erdoğan 'ustaca' değişimler yapabiliyor

Analizde, Erdoğan'ın iktidarda kalmak için "ustaca" değişimlere imza atabildiği belirtilerek, "Ayakta kalan, pragmatist bir kişi." denildi.

Başkanlık dönemi 2028'de sona eriyor ama...

ABD merkezli gazetede yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan'ın üçüncü ve son başkanlık dönemi 2028'de sona eriyor, ancak çok az kişi onun bırakmasını bekliyor.



Muhtemelen 2028 yılına kadar, Türkiye ekonomisinin kendi yönetiminde toparlanması halinde bunun faydalarını görmeyi umduğu bir strateji temelinde ilerleyecek.



Ayrıca yeni bir döneme izin verecek anayasa değişiklikleri için de baskı yapacaktır.

Dönüşümcü Türk lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk kadar önemli bir lider olduğu şeklinde ifadelere yer verilerek, "Dönüşümcü bir Türk lider" notu paylaşıldı.

Partinin önde gelenlerini uyardı

Erdoğan, AK Parti kurmaylarına geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz." demişti.

Milletle gönül köprülerini yeniden inşa etmeleri gerektiğinin altını çizen Erdoğan, aksi halde diğer partilere benzemekten kendilerini alıkoyamayacaklarını söylemişti.