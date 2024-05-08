AstraZeneca, dünya çapındaki koronavirüs aşılarını geri çekiyor Güncellenmiş dozların fazlalığı sebebiyle aşıların toplatılmasına karar verildi. AstraZeneca, "Dünyaya 3 milyarın üzerinde doz sağladık" dedi.

ensonhaber.com

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği ve dünya geneline dağıtılan koronavirüs aşıları toplanıyor.

AstraZeneca, virüsün yeni varyantlarını hedef alan "mevcut güncellenmiş aşıların fazlalığı" nedeniyle koronavirüs aşısını geri çekmeye başladı.

Karar, ilaç şirketinin mart ayında Avrupa Birliği (AB) pazarlama iznini gönüllü olarak kaldırmasının ardından alındı.

Avrupa İlaç Ajansı, aşının artık kullanımına izin verilmediğine dair bir bildirim yayınladı.

AstraZeneca aşısına talep azaldı

AstraZeneca, kararın, koronavirüs varyantlarını hedef alacak şekilde uyarlanmış çeşitli yeni aşıların mevcut olması nedeniyle verildiğini söyledi. Bu durum, üretilmeyen veya tedarik edilmeyen AstraZeneca aşısına olan talebin azalmasına yol açmıştı.

Açıklamada, "Tahminlere göre, yalnızca kullanımın ilk yılında 6,5 milyondan fazla hayat kurtarıldı. Dünya çapında 3 milyarın üzerinde doz sağlandı." denildi.

Adını değiştirdi

Diğer ülkeler, halihazırda aşı tedarikine son vermiş durumda. Mart 2023'ten bu yana Avustralya'da kullanılamıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre AstraZeneca, 2021 yılında koronavirüs aşısının adını Vaxzevria olarak değiştirdi.

Aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına izin verildi. İki enjeksiyon halinde uygulandı.