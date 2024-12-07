Atalanta, Milan'ı son dakikalarda yıktı

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İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta, Milan'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Atalanta'nın gollerini 12. dakikada Charles De Ketelaere ile 87. dakikada Ademola Lookman atarken Milan'ın tek sayısını 22. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

9. GALİBİYET

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 9'a yükselten ve 34 puana yükselen Atalanta, ligin bir sonraki haftasında Cagliari deplasmanına gidecek.

22 puanda kalan Milan ise Genoa'yı konuk edecek.