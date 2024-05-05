Ateşkes isteyen binlerce İsrailli sokağa inerek Netanyahu'nun istifasını istedi Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle sokağa inen İsrailliler ülke genelinde gösteriler düzenledi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası çocuk ve kadın 34 bini aşkın Filistinli can verdi.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda 'soykırım' suçlamasıyla yargılanıyor.

İsrailliler yine sokakta

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da geniş katılımla devam etti.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek ülke tarihinin en sağcı hükümetinin istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

Protestoların merkezi on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Netanyahu aleyhine sloganlar atıldı

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Savunma Bakanlığı'nın önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!" ve "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı.

Göstericiler, "Bibi esirleri serbest bırak!" diye bağırdı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelen hükümet karşıtı protestocular esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü.

Göstericiler buradan ayrılarak kalabalık gruplar halinde kentin sokaklarında ilerledi.

Atlı birlikler müdahale etti

İsrail polisi kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyer ve göstericilerin geçişini engellemek için kamyonlar yerleştirerek konuşlandı.

Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti.

İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Göstericiler kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben, "Ben-Gvir terörist" sloganı attı.

Netanyahu'nun evinin önünde de gösteri yapıldı

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı.

Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

Batı Kudüs'te de binlerce kişi esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin çeşitli noktalarındaki yolları ve kavşakları kapattı.