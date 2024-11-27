Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, rotasını 8 Ekim 2023 tarihinde önce kontrollü çatışmalarla daha sonra ise bunu genişleterek Lübnan'a çevirdi.

Bunun üzerine de İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan "kontrollü" çatışmalar son aylarda genişleyerek savaşa dönüştü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, yine masum halkı vurdu.

Saldırılar nedeniyle 5,3 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden oldu.

Bunun üzerine ateşkes için aranan zemin sağlandı.

ATEŞKES MÜJDESİ

Çatışmaları sonlandıran İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes, bu sabah Türkiye saatiyle 05.00'te yürürlüğe girdi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Lübnan'da kutlamalar yapıldı. İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar ise evlerine dönmeye başladı.

Evlerine dönmek isteyenler, Lübnan'ın güneyine doğru yollara düştü. Güneye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönenlerin bazıları havai fişeklerle bu durumu kutladı.

SINIRA YAKIN KÖYLERDE SESSİZLİK SÜRÜYOR

Sınıra yakın belde ve köylerde ise belirsizlik hakim. İsrail'in kara saldırısıyla işgal ettiği sınır hattındaki birçok köy ve beldede yaşayanlar henüz evlerine dönemedi.

Zira İsrail askerlerinin bölgedeki işgali devam ediyor ve henüz bu yerlerden çekilmiş değil.

Lübnan ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla sınır bölgesindeki köy ve belde sakinlerinden evlerine dönmek için İsrail askerlerinin işgal ettikleri yerden çekilmelerini beklemeleri uyarısı yaptı.

BİRÇOK KİŞİ EVLERİNİ YERİNDE BULAMAYACAK

Ateşkesin ardından sevinçle evlerine dönmek için yollara düşen binlerce Lübnanlı ise yuvalarını yerinde bulamayacak.

Zira İsrail ordusu, kara ve hava saldırıları nedeniyle başta sınır bölgeleri olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde geride ağır yıkım bıraktı.

İsrail ordusu kara saldırılarında "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" iddiasıyla sınır hattındaki birçok köyü ve beldeyi haritadan sildi.

Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 köy ve beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı.

Başkent Beyrut başta olmak üzere Sur, Sayda, Baalbek gibi birçok kent de İsrail'in yoğun hava saldırılarına hedef oldu. Bu kentlerde de hava saldırıları nedeniyle yüzlerce konutun tamamen veya kısmen yıkıldığı belirtiliyor.