Ateşkesin ardından Gazze'de bankacılık faaliyetleri yeniden başladı

AA & Ensonhaber

Filistin Merkez Bankası konumundaki Filistin Para Otoritesi'nden yapılan açıklamaya göre Filistin Bankası, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah ve Nusayrat bölgelerinde bu sabah itibarıyla çalışmaya başladı.

Arap İslam Bankası da eş zamanlı olarak Nusayrat bölgesinde bankacılık işlemlerine başladığını duyurdu.

Filistin Para Otoritesi, 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasıyla birlikte Gazze Şeridi'nde hizmet vermek üzere bankalara şubelerini hazırlamaları talimatını vermişti.

3 ATM HİZMET VERİYOR

İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'de 97 otomatik para çekme makinesi işlem yaparken halihazırda ise İsrail saldırıları nedeniyle bankalar da tahrip olduğu için yalnızca 3 ATM hizmet veriyor.