Avrupa, BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısını onayladı

Avrupa, BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer ortaklığında üretilen koronavirüs aşısının kıta genelinde kullanımına yeşil ışık yaktı.

Son dönemde artan vakalar ve özellikle İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun ardından Avrupa harekete geçti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmasına onay verdi.

AVRUPA'DA AŞILAMA BAŞLIYOR

Kıtada aşılama işleminin bir hafta içinde başlayacağı kaydedildi. Almanya, Avusturya ve İtalya, 27 Aralık'tan itibaren aşının uygulamasına başlamayı planladıklarını bildirdi.

Aşıya son onayın çarşamba günü Avrupa Komisyonu tarafından verilmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların 27-29 Aralık döneminde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini söylemişti.

GENİŞ ÇAPLI HAZIRLIK

Tıp öğrencileri, emekli doktorlar, eczacılar ve askerlerin söz konusu aşılama kampanyasına hazırlandıkları kaydedildi.

Kademeli bir şekilde uygulanacak aşılamada, sağlıkla mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına ve bakım evlerinin yaşlı sakinlerine öncelik verilecek.

HEDEF YÜZDE 70

27 üyeli Avrupa Birliği'nin hedefi, 450 milyonluk nüfusun yüzde 70'ini kapsıyor. İsviçre'de ilaç düzenleme kurumu, cumartesi günü aşının 16 yaşın üzerindeki kişilerde kullanılması için izin vermişti.

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