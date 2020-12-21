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- Avrupa, BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısını onayladı
Avrupa, BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısını onayladı
- AA & Ensonhaber
- 21.12.2020 - 17:13
- Güncelleme : 21.12.2020 - 17:40
Son dönemde artan vakalar ve özellikle İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun ardından Avrupa harekete geçti.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmasına onay verdi.
AVRUPA'DA AŞILAMA BAŞLIYOR
Kıtada aşılama işleminin bir hafta içinde başlayacağı kaydedildi. Almanya, Avusturya ve İtalya, 27 Aralık'tan itibaren aşının uygulamasına başlamayı planladıklarını bildirdi.
Aşıya son onayın çarşamba günü Avrupa Komisyonu tarafından verilmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların 27-29 Aralık döneminde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini söylemişti.
GENİŞ ÇAPLI HAZIRLIK
Tıp öğrencileri, emekli doktorlar, eczacılar ve askerlerin söz konusu aşılama kampanyasına hazırlandıkları kaydedildi.
Kademeli bir şekilde uygulanacak aşılamada, sağlıkla mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına ve bakım evlerinin yaşlı sakinlerine öncelik verilecek.
HEDEF YÜZDE 70
27 üyeli Avrupa Birliği'nin hedefi, 450 milyonluk nüfusun yüzde 70'ini kapsıyor. İsviçre'de ilaç düzenleme kurumu, cumartesi günü aşının 16 yaşın üzerindeki kişilerde kullanılması için izin vermişti.