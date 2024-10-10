Avrupa Birliği 10 milyar eurodan fazla hatalı harcama yaptı

DHA

Avrupa Birliği (AB) bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 2023 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayınladı.

Buna göre, geçen yıl AB bütçesinden yapılan harcamalardaki hata oranında dikkat çeken bir artış oldu.

10 MİLYAR EUROLUK HATA YAPILDI

Hatalı harcama oranı 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 4,2 seviyesindeyken, bu oran 2023'te yüzde 5,6'ya yükseldi. Böylece, AB'nin 191,2 milyar euroluk 2023 harcamalarında yaklaşık 10,7 milyar euroluk hata yapıldı.

48 MİLYAR EUROLUK HARCAMALARDA USULSÜZLÜKLER OLDU

Öte yandan, AB'nin Covid-19 ekonomik kurtarma fonundan yaptığı 48 milyar euroluk harcamaların bir kısmında usulsüzlükler oldu.

2022'de 452,8 milyar euro olan AB’nin ödenmemiş yükümlülükleri, 2023 sonu itibarıyla 543 milyar euroluk rekor bir seviyeye çıktı. 2022'de 348 milyar euro olan AB'nin toplam borcu da 2023'te 458,5 milyar euro oldu.

ENFLASYON OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yüksek enflasyon AB bütçesini olumsuz etkiledi.

Enflasyon nedeniyle Birlik bütçesinin 2025 yılı sonuna kadar satın alma gücünde yaklaşık yüzde 13'lük bir kayıp öngörüldü.

AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardımların geri ödemelerindeki riskler de AB bütçesi üzerindeki baskıyı artırdı. AB'nin Ukrayna'ya yardımı 2023'te bir önceki yıla oranla iki katın üzerinde artarak 33,7 milyar euroya ulaştı.