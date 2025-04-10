Avrupa Birliği, ABD'nin tarifelere ara verme kararından memnun

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı ticaret savaşından birçok ülke etkilendi.

Karşılıklı misilleme sonucu Çin'e yönelik vergileri yüzde 125'e yükselten Trump, diğer ülkelere açıkladığı ek gümrük vergileri için geri adım attı.

ABD Başkanı, kararının tepkilerle karşılaşmasının ardından gümrük vergisi artırımını 90 gün boyunca durdurduğunu açıkladı.

AB GERİ ADIM KARARINDAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifelere ara verme kararını memnuniyetle karşıladı.

Von der Leyen, bu adımın küresel ekonominin istikrarı için önemli olduğunu ve ticaret ile tedarik zincirlerinin işlerliği için öngörülebilir koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

"KÜRESEL EKONOMİYİ DENGEYE KAVUŞTURACAK"

Von der Leyen, bu durdurma kararının küresel ekonomiyi dengeye kavuşturma yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca, tarifelerin yalnızca işletmelere ve tüketicilere zarar verdiğini vurguladı ve AB ile ABD arasında sıfır tarife anlaşması yapılmasını savundu.

"AVRUPA BU KRİZDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

AB'nin, küresel ticaretin yüzde 87’sini oluşturan diğer ülkelerle ilişkilerini çeşitlendirmeye devam edeceğini belirten von der Leyen, iç pazarda engelleri kaldırarak Avrupa'yı daha güçlü bir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Avrupa'nın, birlik olarak bu krizden güçlenerek çıkacağına inandığını belirtti.