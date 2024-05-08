Avrupa Birliği çalışanları, bloğun Gazze politikasına tepki gösterdi AB personeli, sembolik cenaze töreni düzenledi. "AB anlaşmaları ve uluslararası hukuk uygulanmıyor" açıklaması yaptılar.

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AA

Avrupa Birliği (AB) çalışanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gazze'ye saldırılar nedeniyle protesto gösterileri düzenledi.

Gösteri, AB kurumlarının yer aldığı meydanda yapıldı. Bloğun Gazze'ye yönelik politikasına tepki gösterdiler.

Brüksel'de, Birliğin yönetildiği AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının önünde toplanan yaklaşık 200 kadar AB çalışanı, uluslararası hukuk, AB anlaşmaları ve BM Soykırım Sözleşmesi'nin öldüğünü savunarak, sembolik cenaze töreni düzenledi.

Sembolik cenazeli protesto

Schuman Meydanı'ndaki kalabalık, bir dakikalık saygı duruşunun ardından sembolik cenazelere çok sayıda çiçek bıraktı.

Değerlendirmede bulunan AB çalışanlarından Manus Carlisle, şöyle dedi:

Çağrımız esasen bu Birliğin üzerine inşa edildiği hakların, ilkelerin ve değerlerin savunulmasıdır.

"Avrupa kurumları tam olarak bunun üzerine inşa edildi"

"Uluslararası toplum bir araya gelme konusunda başarısız oldu." diyen Carlisle, şunları söyledi:

Savaş suçlarının cezasız kalmasına son verilmesi, uluslararası hukukun desteklenmesi ve ateşkes için buradayız.



Bu Avrupa kurumları tam olarak bunun üzerine inşa edilmişti.

"Gazze ve ötesindeki insanlar acı çekiyor"

Simona Baloghova da "AB anlaşmaları ve uluslararası hukuk uygulanmıyor gibi görünüyor. 7 ay oldu. Gazze ve ötesindeki insanlar acı çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Acıların sona ermesini umuyoruz"

İsrail'in Refah kentine saldırılarıyla ilgili de Baloghova, "Bir an önce bitmesini ve acıların sona ermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)