Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı yaptı

Brüksel'den yapılan açıklamada, bölgedeki sorunun çözümü için her türlü çabanın sarf edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanındayız" mesajı verildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Sözcü Stano, bölgede son dönemde yaşananların endişe verici olduğunu söyledi.

"DİYALOG VE İRTİBAT İÇİNDE..."

Artan gerginliğin sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını belirten Stano, "Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, tekrar yapıcı diyaloğun inşa edilmesi için gereken her türlü çabayı sarf ediyor. Tüm muhataplarıyla irtibatı sürüyor." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'IN ÇAĞRISINI DOĞRULADI

Yunanistan'ın gelişmeleri görüşmek için olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı için çağrıda bulunduğunu teyit eden Stano, üye ülkelerin konuyu görüşeceklerini kaydetti.

Durumu görüşmenin başka yolları da bulunduğunu aktaran Stano, ay sonunda düzenlenecek gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında (Gymnich) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi.

Peter Stano

"YUNANİSTAN VE RUMLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Türkiye'ye yönelik yaptırımın gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Stano, dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da düzenlenen Dış İlişkiler Konseyinde Türkiye'yle diyaloğu artırma kararı aldığını anımsattı.

Yüksek Temsilci Borrell'in aynı zamanda Türkiye'ye yönelik atılabilecek adımlar üzerinde çalışma konusunda da görevlendirildiğini hatırlatan Stano, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

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