Avrupa Birliği, el koyduğu Rus varlıklarını Ukrayna'ya gönderecek Brüksel yönetimi, Rusya'nın dondurulan varlıklarının kârlarını Ukrayna için kullanmaya hazırlanıyor. Saldırılar nedeniyle ağır hasar alan ülkenin, bu kaynaklarla inşa edilmesi planlanıyor.

AA

Rusya'ya ait dondurulan varlıkların, bir süredir Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması tartışılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Moskova'nın itirazlarına rağmen adım atmayı sürdürüyor.

El konulan Rus varlıklarından elde edilen kârların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması teklifi, AB ülkeleri tarafından kabul edildi.

Dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili karar

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik kârların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı.

Onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek

Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

Rus varlıkları üzerinden kazanç elde ediyorlar

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar, bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

Birlik yetkilileri, aylardır, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.

AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.

Komisyonun bu konuyla ilgili aralık ayında hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.

Parayı Ukrayna'ya aktarma planları

İkinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı planlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.

Faiz kazancı sağlıyorlar

Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar eurodan fazla gelir elde etmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonu'nu uyarmıştı.

ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının eurodan çıkabileceğine işaret eden ECB, euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)