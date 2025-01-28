Avrupa Birliği, Gazze'ye sivil yardım misyonu konuşlandıracak

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada bakanların AB Sınır Yardım Misyonu'nu şubat itibarıyla Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırmak konusunda anlaştığını duyurdu.

Kallas, bu konuda hem Filistin ve İsrail tarafından davet hem de Mısır'ın onayını aldıklarını belirtti.

Kaja Kallas, AB'nin daha önce de yürüttüğü bu misyon için yeni personelin çalışmaya başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

2007'DE SONLANDIRILMIŞTI

AB Sınır Yardım Misyonu, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının ardından 24 Kasım 2005'te başlatılmış, Gazze'de yönetimin Hamas'a geçmesiyle 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştı.