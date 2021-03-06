Avrupa Birliği: Kıbrıs sorununa çözüm bulunabilir

Brüksel, Rum kesimi ve KKTC ile temasların ardından konuyu değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

AB'DEN KIBRIS ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK

Kıbrıslı liderlerle görüşmesinden "Yürünecek zor bir yol var ama çözümler bulunabilir" inancıyla ayrıldığını belirten Borrell, nisan sonunda Cenevre'de yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi görüşme fırsatının yakalanması ve görüşmeye uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderlere destek ifade ettiğini bildirdi.

Borrell, "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

"KOLAY OLMAYACAK"