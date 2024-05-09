Avrupa Birliği, Mali'deki eğitim misyonunu sonlandırıyor Mali'deki AB Eğitim Misyonu, görev süresini 18 Mayıs'tan sonra uzatmayacak. Açıklamada, "Mali halkına bağlılığımız, güçlü şekilde devam ediyor" denildi.

AA

Avrupa Birliği (AB), Mali'deki AB Eğitim Misyonu'nu (EUTM) sona erdirmeye karar verdi.

AB'den yapılan açıklamada çekilme kararının ayrıntıları paylaşıldı.

Buna göre, üye devletlerin, Malili yetkililerle gerçekleştirilen stratejik inceleme ve görüşmelerin ardından, sahadaki siyasi ve güvenlik durumundaki gelişmeleri dikkate alarak karşılıklı olarak misyonun görev süresini 18 Mayıs'tan sonra uzatmamaya karar verdiği belirtildi.

"Mali halkına bağlılığımız devam ediyor"

AB'nin Mali halkına bağlılığının güçlü şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "EUTM Mali'nin faaliyeti, Avrupa Birliği'nin daha geniş çaplı katkısının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Sahel bölgesinde yaşanan askeri müdahalelerin ardından başta Nijer olmak üzere bölge ülkeleri, Batılı güçlerin askerlerini çekmelerini talep etmişti.

Peş peşe çekilmeler

Fransa, Batı Afrika ülkesi Nijer'de geçen yıl 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında aralarında başlayan gerilim sonucu, aralık ayında ülkedeki tüm askerlerini çekerek Niamey Büyükelçiliği'ni kapatmıştı.

ABD de nisanda, Nijer'deki askeri darbenin ardından iktidara gelen yönetimin talebi üzerine, askerlerini bu ülkeden çekmeyi kabul etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)