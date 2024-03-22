Avrupa Birliği, Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna'ya verecek AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB liderlerinin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılması konusunda yaptırım rejiminde prensipte anlaştığını belirtti. Bu anlaşmanın somut uygulamasının yaz aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ilk gün oturumları Brüksel'de sona erdi ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ile ilgili görüşmelerin sonuçlarını paylaştı.

Ukrayna'ya askeri teçhizat için yaklaşık 3 milyar euro kaynak sağlayacak

Von der Leyen, liderlerin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılması önerisini olumlu karşıladığını belirtti. Bu adımın Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlamak için yaklaşık 3 milyar euro civarında bir kaynak sağlayabileceğini ve gelecek yıllarda benzer miktarların toplanmasının beklendiğini ifade etti.

Önerinin ne zaman hayata geçirilebileceği konusundaki soruya von der Leyen,

Liderlere, teklifi hızlı bir şekilde sonuçlandırırsak, ilk 1 milyar avroyu 1 Temmuz'da aktarabileceğimizi söyledim. Bu, bizim hızımıza bağlı. Eğer hızlı davranırsak, bu bizim elimizde. Yaz aylarında somut eylemler göreceğiz.

şeklinde yanıt verdi.

Rus tahılının AB pazarında istikrarı bozması önlenecek

Ayrıca, Rusya'nın ve Belarus'un tahıl, yağlı tohumlar ve türevli ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin artırılması teklifinin olduğunu belirten von der Leyen, bu konudaki detayların yarın açıklanacağını ifade etti.

Von der Leyen,

Bu adım, Rus tahılının AB pazarında istikrarı bozmasını önleyecek, Rusya'nın bu ürünlerin AB'ye ihracatından elde edilen gelirleri kullanmasını engelleyecek ve Ukrayna'nın çalınan tahılının Rusya tarafından yasa dışı bir şekilde AB pazarına sokulmasını engelleyecek.

dedi.

Askeri yardımı hızlandırma taahhüdü

Zirvenin sonuç bildirisinde, Ukrayna'yla ilgili kısımda da Ukrayna'nın acilen hava savunma sistemlerine, mühimmat ve füzelere ihtiyacı olduğu belirtilerek, AB'nin ve üye ülkelerinin gerekli tüm askeri yardımların sağlanmasını hızlandıracağı vurgulandı.

Çekya'nın Ukrayna'ya acilen mühimmat temini amacıyla başlattığı girişim de dahil olmak üzere, bu bağlamdaki tüm çabaların memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği bildiride, AB'nin Ukrayna'ya bir milyon topçu mermisi sağlama taahhüdünün hızla yerine getirilmesinin sağlanacağı taahhüt edildi.

Bildiride, bir önceki zirvede üyelik müzakerelerine başlanması kararı alınan Ukrayna'nın üyelik süreciyle ilgili bir ibare yer almaması dikkati çekti.

Zelenskiy'nin mesajları

Ukrayna oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de liderlere hitabında daha fazla askeri destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak, mevcut durumun Avrupa için "aşağılayıcı" olduğunu ifade etti.

Zelensky, AB'ye savunma üretimini kısa süre içinde hızlandırma çağrısı yaparak, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması ve Ukrayna'nın AB'ye katılımı için müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti.