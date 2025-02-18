Avrupa Birliği: Ukrayna barış masasına güçlü oturmalı

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

İki lider, zirvede Ukrayna'nın barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması gerektiği üzerinde anlaşıldığını, barışın ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle birlikte gelmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarda üstüne düşeni tümüyle yaptığını belirten liderler, bunun yanı sıra savunma yatırımları, üretimi ve harcamalarında artış sağlanmasının gerektiğini kaydetti.

ÇOK SAYIDA LİDER ZİRVEYE KATILDI

Zirve, Avrupa liderleri arasında Ukrayna'daki durum ve Avrupa'daki güvenlik konuları hakkında istişareler başlatmayı amaçlıyor.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve Avrupa'nın dışında bırakılacağının duyurulduğu barış müzakerelerine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği zirveye Ursula von der Leyen ve Antonio Costa'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.