Avrupa Birliği'nde aşı pasaportu çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Avrupa Birliği, 'aşı sertifikası' üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 krizinin ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısının bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, aşı sertifikası meselesinin detaylıca ele alındığını, böyle bir belgenin ne için kullanılacağının "her ülkenin kendisinin alacağı siyasi bir karar" olduğunu vurguladı.

EN AZINDAN 3 AY SÜRECEK

Bilimsel açıdan da bulaşıcılığın ne derece engellendiği, aşının ne kadar süreyle koruma sağladığı gibi bilgilere ihtiyaç bulunduğunu ancak İsrail gibi ülkelerden umut veren sonuçlar gelmeye başladığını aktaran von der Leyen, şu ana kadar sertifika hakkında yapılan teknik çalışmalarda belgenin IBAN gibi bir kodla ne tür aşının yapıldığı, nerede yapıldığı gibi temel tıbbi bilgilerin bulunacağını, sistemin AB ülkeleri tarafından sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Aşı sertifikası çalışmaları zaman alacak ve en azından 3 ay sürecek. O yüzden beklentiler çok erken ve çok yüksek değil." dedi.

Sertifikanın kişilere ait aşılama bilgisi dışında negatif PCR testi sonucu, Kovid-19 geçirip antikor oluşturup oluşturmadığı gibi bilgileri de içereceğini kaydeden von der Leyen, "Yaza kadar bu tür bir sertifika uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler ilkeler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı." diye konuştu.

AKSİ TAKDİRDE BU BOŞLUĞU BAŞKALARI DOLDURUR

Von der Leyen, sertifika sistemini oluştururken "Avrupa çözümü" kullanmaları gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı, "Aksi takdirde bu boşluğu başkaları doldurur. Bildiğimiz kadarıyla Apple ve Google Dünya Sağlık Örgütü'ne bazı çözümler önerdi. Burada hassas bilgilerden bahsediyoruz." dedi.

Sertifika sisteminin hazırlanması için 3 aylık sürenin teknik çalışmalar için gerektiğini ifade eden von der Leyen, sertifikada yer alacak veriler üzerinde anlaştıklarını, sertifikaya sahip olan kişinin neler yapabileceğinin asıl meseleyi oluşturduğunu söyledi.

Von der Leyen, aşı sertifikası olmayan kişilerin negatif PCR test sonucu veya hızlı antijen testiyle sertifika sahibi olanlarla aynı haklara sahip olmasının bir seçenek oluşturduğunu dile getirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de toplantıda aşılar, yeni varyantlar, seyahat kısıtlamaları, aşı sertifikaları uluslararası dayanışma, krizden alınan dersler, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve Avrupa’da koordinasyonun geliştirilmesi gibi konuları ele aldıklarını anlattı.

YENİDEN ELE ALACAĞIZ

Aşı sertifikaları konusunu geniş biçimde ele aldıklarına işaret eden Michel, "Ortak yaklaşım sağlamak için çalışmaya devam etmekte uzlaştık. Burada dijitalleşme ve Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği gibi alanlarda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Bir sonraki zirvede konuyu tekrar ele alacağız." dedi.

Aşı sertifikaları konusunda bir soru üzerine Michel, "Sertifika hakkında çözümlenmemiş bazı konular bulunuyor. Üye ülkeler arasında karşılıklı kullanılabilir bir sertifika belirlenmesi için temsilcilere çalışmaları sürdürme görevi verdik." diye konuştu.

KAYGILAR MEVCUT

Michel, "Sertifika konusunda bazı üye ülkelerde meşru biçimde aşı olanlar ve olmayanlar arasında ayrımcılık yapılabileceğiyle ilgili çeşitli kaygılar mevcut. Bir sonraki toplantıya kadar bu alanda ilerleme sağlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.