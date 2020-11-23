Avrupa Birliği'nden Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı

Brüksel'den yapılan açıklamada, tartışmaların odağındaki 24. maddenin yakından izlendiği kaydedildi. Gazetecilerin görevlerini özgürce yapabilmesi gerektiği belirtildi.

Fransa'da hazırlanan ve geçen hafta Ulusal Meclis'te kabul edilen güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştiriliyor.

Görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayınlanmasını yasaklayan tasarı, yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.

BRÜKSEL'DEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Avrupa Birliği (AB), gündemdeki güvenlik yasa tasarısı hakkında, "gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini" bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, yasa tasarısı hakkındaki soru üzerine, tartışmaları yakından izlediklerini belirtti.

"DENGE SAĞLANMALI"

AB Komisyonu'nun önceliklerinden birinin, üye ülkelerde yaşayanların güvenliği olduğunu kaydeden Wigand, bu tür yasalar hazırlanırken kamu güvenliği ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Wigand, yasa taslakları hakkında yorum yapmak istemediklerini ancak "gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini" söyledi.

Wigand, Fransa'daki yasanın son halinin AB yasalarıyla uyumlu olup olmadığını inceleyeceklerini sözlerine ekledi.

YASA TASARISININ İÇERİĞİ

Tasarı, aynı zamanda güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak halkı izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Ulusal Meclis'te kabul edilen tartışmalı 24. madde, Senato'dan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

Fransa’da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya geldi ViDEO