Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 20 milyar euroluk askeri destek planı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri destek kapsamında 4 yıl için 20 milyar avro sağlamayı planladıklarını duyurdu.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yapar AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya sürdürülebilir ve öngörülebilir desteğin önemine değindi.

Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu içinde özel bir kısım ayırarak bu ülkeye savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek 4 yıl boyunca yılda 5 milyar avro verilmesi konusunda teklif hazırladığını belirtti.

"Bu bizim ihtiyaç değerlendirmemiz ve Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik taahhütlerimizin maliyetidir" diyen Borrell, konunun karara bağlanmadığını, ağustos sonunda İspanya'nın Toledo kentinde AB dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yeniden görüşüleceğini aktardı.

"Putin açlığı silah olarak kullanıyor"

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilerek gıda fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu, dünyanın gıda güvenliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Borrell, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açlığı silah olarak kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Rusya'nın tahıldan ciddi miktarda gelir elde ettiğini, fiyatların artmasıyla gelirinin daha da yükseleceğini belirtti.