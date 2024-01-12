Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Trump, Avrupa için bir tehdit ECB'nün üst düzey yetkilisi Lagarde, Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesinin kendileri için tehdit anlamına geldiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri, Avrupa tarafından yakından takip ediliyor.

Kıta ülkeleri, Donald Trump'ın yeniden başkanlık görevine gelmesinin, Avrupa-ABD ilişkilerinde gerilimlere yol açabileceği konusunda endişeli.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

Avrupa'da Trump alarmı

France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

"ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi"

ECB Başkanı, şu ifadeleri kullandı: