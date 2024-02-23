Avrupa Parlamentosu, Ermenistan'a vize serbestisini görüşecek AP'nin Alman üyesi von Cramon-Taubadel, Ermenistan'ı AB'nin bir parçası olarak görmek istediklerini söyledi. Vizesiz seyahat planının gündeme alınacağı belirtildi.

ensonhaber.com

Avrupa Parlamentosu (AP), önümüzdeki hafta Ermenistan'a vize serbestisine ilişkin kararı görüşecek.

AP'nin Alman üyesi Viola von Cramon-Taubadel, "Gerçek bir vize eylem planı için baskı yapıyoruz." dedi.

Ermeni halkının memnuniyetle karşılanmasını sağlamak istediklerini belirten von Cramon-Taubadel, "Ermenistan ile kurumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan ile vize serbestisi adımı

AP üyesi, Ermenistan basınına verdiği demeçte şunları söyledi:

Ermenistan'ın, bir noktada Avrupa Birliği'nin parçası olmasını gerçekten istiyoruz.



En azından bir vize eylem planı veya serbestleştirme eylem planıyla gelirsek, bu hem halk açısından hem de ticaret ve pazarlarımızın serbestleştirilmesi açısından somut bir adım olur.

Sorun Parlamento'da değil, Konsey'de

Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan ile vize serbestisi müzakerelerine başlamasının önünde herhangi bir engel olup olmadığı sorusuna von Cramon-Taubadel, şu yanıtı verdi:

Bloke edecek olan Avrupa Parlamentosu değil. Sorun her zaman Avrupa Konseyi'nde.

Erivan'a çağrı: Bazı AB ülkeleriyle çalışma yapın

Viola von Cramon-Taubadel, Ermenistan diplomatlarının "bazı AB üyesi ülkelerle" bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

Aynı isim, söz konusu AB üye ülkelerinin, Erivan ile vize serbestisi konusunda "derin" endişeleri olduğunu anlattı.

Ermenistan vizesiz seyahat istiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan olarak Brüksel ile ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek istediklerini söylemişti.

Mirzoyan, bu kapsamda vize serbestisi görüşmelerinin başlatılmasını beklediklerini dile getirmişti.