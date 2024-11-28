Avrupa Parlamentosu'ndan Gürcistan'daki seçimlerin yenilenmesi talebi

DHA

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmediği parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri Gürcistan'da yapılan son parlamento seçimlerinin sonuçlarını ‘usulsüzlükler olduğu’ gerekçesiyle kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yeniden yapılması çağrısında bulundu.

"SONUÇLARI REDDEDİN"

Belgelenen ihlaller arasında seçmenlerin sindirilmesi, oy manipülasyonu, seçim gözlemcileri ile medyaya müdahale ve elektronik oylama makinelerine müdahale iddialarının yer aldığına vurgu yapan milletvekilleri, seçim sonuçlarını ‘güvenilmez’ ilan ederek uluslararası toplumu bu sonuçları reddetmeye çağırdı.