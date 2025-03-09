Avrupa savunması güçleniyor: 700 füzelik yeni sipariş yolda

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Fransa, İngiltere ve İtalya, Silahlanma İşbirliği Ortak Örgütü (OCCAR) aracılığıyla yaklaşık 220 adet Aster-15 ve Aster-30 füzesine yönelik yeni bir sipariş vermek üzere hazırlık yapıyor.

Bu anlaşmanın önümüzdeki hafta başında duyurulması beklenirken, söz konusu hava savunma füzeleri farklı platformlarda kullanılacak.

EUROSAM İLE YENİ ANLAŞMA

Yeni siparişin Fransız-İtalyan ekonomik çıkarlar grubu Eurosam’a verileceği bildirildi. Eurosam; MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales şirketlerinden oluşuyor.

Paris, Londra ve Roma yönetimleri, bu siparişin yanı sıra daha önce verilen füze siparişlerinin teslimat sürecinin hızlandırılmasını da talep edecek.

Daha önce, Aralık 2022’de Fransa ve İtalya, Eurosam’a yaklaşık 700 adet Aster füzesinin üretimi için sözleşme bildiriminde bulunmuştu.

ÜRETİM SÜRECİ HIZLANDIRILIYOR

Avrupa merkezli füze üreticisi MBDA, Aster füzelerinin üretim süresini kısaltma planlarını sürdürüyor. 2022’de 42 ay olarak belirlenen üretim süresinin, 2026 yılına kadar 18 ayın altına düşürülmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, üretim kapasitesinin %50 artırılması planlanıyor.

MBDA CEO’su Éric Beranger, Mart 2024’te yaptığı açıklamada bu hedefin Avrupa merkezli füze üretimi için kritik önemde olduğunu vurgulamıştı. Fransa’nın Selles-Saint-Denis kentindeki tesislerde, Aster füzelerinin entegrasyon kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

ASTER FÜZE AİLESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen Aster füze ailesi, eskiyen SM-1 ve MIM-23 HAWK sistemlerinin yerine geçmek üzere tasarlandı. Ortak bir arayüze sahip olan füzelerin iki ana türevi bulunuyor:

Aster-15: Orta menzilli tehditlere karşı kullanılıyor, yaklaşık 30 kilometre menzile sahip.



Aster-30: Alan savunması için geliştirildi, 100 kilometre üzeri menzile ulaşabiliyor.

HEDEFLERİ YÜKSEK BAŞARI ORANIYLA ÖNLÜYOR

Füzeler, PIF-PAF sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunarken, yönlendirilmiş infilak harp başlığı ile hedefleri yüksek başarı oranıyla önleyebiliyor.

AB ÜLKELERİ ZİRVEDE BULUŞTU: 800 MİLYAR EUROLUK HAMLE

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Ukrayna'ya destek ve Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gündemiyle Brüksel'de bir araya geldi.

Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa ve küresel güvenlik üzerindeki etkileri ele alındı. AB liderleri, savunma harcamalarını artırarak, kıtanın güvenliğini sağlamak adına önemli kararlar aldı.

AB LİDERLERİNDEN SAVUNMA GÜCÜNÜ ARTIRMA KARARI

AB’nin güvenliğinin artırılması ve vatandaşların korunması için gerekli araçlar ve finansman unsurlarının seferber edilmesi kararlaştırıldı.

AB liderleri, Avrupa’nın daha egemen, daha bağımsız ve savunma konusunda daha güçlü hale gelmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Bu doğrultuda, AB’nin genel savunma hazırlığını güçlendirmesi, stratejik bağımlılıklarını azaltması ve kritik kabiliyet eksiklerini gidermesi için adımlar atılacak.

AB’nin odaklandığı başlıca unsurlar ise şöyle sıralandı:

- Hava ve füze savunma sistemleri



- Topçu sistemleri, füzeler ve mühimmat



- İnsansız hava araçları ve İHA savunma sistemleri



- Uzay ve kritik altyapı koruma çalışmaları



- Siber güvenlik



- Yapay zeka ve elektronik savaş teknolojileri

"AVRUPA'YI YENİDEN SİLAHLANDIR" PAKETİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 4 Mart’ta duyurduğu 800 milyar Euro’luk "Avrupa'yı Yeniden Silahlandır" paketi, zirvede büyük yankı uyandırdı.

Von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını finanse edebilmeleri için 150 milyar Euro'luk ortak AB borçlanması önerisini de gündeme getirdi.

Liderler, Komisyon’un önerilerini not ederek konunun ivedilikle ele alınmasını talep etti.