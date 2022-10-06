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    Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında liderler aile fotoğrafı çektirdi

    43 ülkenin lider düzeyinde temsil edildiği toplantı için devlet ve hükümet başkanları bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
    • 06.10.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:24
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    Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında liderler aile fotoğrafı çektirdi

    Çekya'nın başkenti Prag, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısına ev sahipliği yapıyor.

    Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

    Erdoğan, AST toplantısı öncesi liderlerle bir araya gelerek ikili ilişkileri ve küresel gelişmeleri ele aldı.

    Erdoğan aile fotoğrafında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

    Toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43'ü lider düzeyinde temsil ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki meclis çalışmaları nedeniyle toplantıya katılamıyor.

    Toplantıya davet edilmeyen ülkeler

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

    Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor.

    Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında liderler aile fotoğrafı çektirdi #1

    Avrupa ülkeleri için siyasi tartışma forumu

    AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor.

    Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor.

    AA'nın haberine göre, toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

    Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında liderler aile fotoğrafı çektirdi #2


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