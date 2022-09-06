Avrupa ülkeleri enerji tedbirlerini iyice sıkılaştırdı

Rusya ile karşı karşıya gelen Avrupa ülkelerinde enerji tasarrufu nedeniyle klimaların dereceleri düşürüldü, kamu binalarının aydınlatmasına son verildi, yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, dünyada enerji krizinin yaşanmasına neden oldu.

Enerji tedarikinin büyük bir bölümünü Rusya'dan ithal eden ülkeler, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte çözüm arayışına girdi.

Bu kapsamda Batılı ülkelerden peş peşe tasarruf tedbirleri gelmeye başladı.

İsviçre'de kış mevsiminde yeterli miktarda doğalgaz bulunmaması durumunda doğalgaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.

Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

Tedbirlere uymayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek

Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların, 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.

Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek." ifadelerini kullandı.

Enerji krizi CERN'i de vurdu

İsviçre'deki enerji krizinin, ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan CERN'in enerji yönetimi sorumlusu Serge Claudet, ülkede elektrik sıkıntısının krize evirilmesi halinde, merkezdeki mevcut deney faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulmasına dair plan taslağı hazırladıklarını açıkladı.

Deney faaliyetleri bir süre durdurulabilir

Claudet, "Sistemin istikrarı en büyük endişemizdir. Bu konuda atacağımız adımlar, kendi bölgemizde elektrik kesintilerini önleyebilir." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında yer alan CERN, deney çalışmalarının yoğunlaştığı sırada 200 megavat elektrik tüketiyor.

AA'nın aktardığına göre doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmalarını sürdürmek için inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) da CERN'de çalıştırılıyor.

Fransa tüketimi azaltmaya çalışıyor

Öte yandan Fransa'da yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin, tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu durumun yanı sıra ülkede yoksul hanelere 100 euro enerji ödemesi yapıldı. Kamu binalarında ısıtma ve soğutma dereceleri düşürüldü.

Yoksullara akaryakıt yardımı verildi. İş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

İngiltere, evlerin ısısını kış aylarında 2 derece düşürecek

İngiltere'de ise düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı. İtalya'da akaryakıt vergileri bir miktar indirildi. Düşük gelirlilerin enerji faturalarına destek sağlandı.

Düşük gelirlilerin vergileri azaltıldı. Güneş enerji yatırımlarına sübvansiyon verildi. Yoksullara 200 euro ödeme yapıldı. Enerji firmalarının sözleşmeleri tek taraflı değiştirmelerin engellendi.

Cezayir'le doğalgaz tedarik anlaşmaları yapıldı. Yeni enerji tasarruf planı hazırlanıyor. Böylece, evlerin ısınının kışın 2 derce düşürülmesi, sokak aydınlatmalarının yüzde 40 azaltılması ve kamu binalarının erken kapanması öngörülüyor.

İspanya klimayı sabitledi

İspanya'da işletmelerin klima çalıştırma sınırı 27 derece olarak belirlendi. Kış aylarında ise termostat ısısı ise en yüksek 19 derece ile sınırlandırıldı.

Mağaza vitrinlerindeki ışıklar ve kamu binalarındaki aydınlatmalar saat 22.00'den itibaren kapatıldı.

İsrafı önlemek için klimalı veya ısıtmalı binaların kapılarının otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem kurulmasına karar verildi. Doğalgazda KDV'nin ekim ayından itibaren yüzde 21'den yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi.

Almanya'da ışıklar kapandı

Son olarak savaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına aşırı bağımlı olan Almanya'da, enerji ve gıda alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını ve artan maliyetlerle yüzleşen şirketleri zor durumda bıraktı.

Almanya'da hükümet, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 euro ödeme yaptı. Kamu tarafı da enerji tasarruf tedbirleri aldı.

Kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılması, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırmasının kapatılmasına karar verildi.

Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı. Isı kaçağını önlemek için mağazaların kapılarını kapalı tutması zorunlu tutuldu. Geçmişte kapatılması planlanan bazı kömür santralleri yeniden faaliyete geçirildi.