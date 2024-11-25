Avrupa ülkelerinin birçoğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulayacak

AA & Ensonhaber

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu bu kararı uygulayacakları yönünde görüş bildirdi.

UCM'nin 21 Kasım'da Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararını duyurmasının ardından birçok Avrupa ülkesi mahkemenin emrine koşulsuz uyacaklarını açıklarken bazı Avrupa ülkeleri ise kararı eleştirdi ve belirsiz bir yaklaşım gösterdi.

MAHKEME KARARINA UYULMASI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tutuklama emrine destek vermeyen ülkelere tepki göstererek karara uymaları için çağrı yaptı.

Borrell, "Bu, siyasi bir karar değil bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararı. Kararları da yasal ve bağlayıcıdır. Seç ve uygula diye bir durum olamaz. Yapılan tehditler de kabul edilemez" dedi.

Gazze'nin dünyadaki cehennem haline geldiğine dikkati çeken Borrell, "Manipülasyon ve dezenformasyon zihinleri zehirler. Nefret algoritması, barış algoritmasından daha karlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNE GELMESİ HALİNDE TUTUKLANACAK

İrlanda, Belçika, Fransa, Slovenya, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Portekiz, İspanya, Norveç, ve Lihtenştayn gibi ülkeler, UCM'nin kararına saygı duyulması gerektiğini belirterek tutuklama emrine uyacaklarını duyurdu.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, "İrlanda, UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı" açıklamasında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp de Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade ederek, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir" dedi.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter ise "Avrupa karara uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz" ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baleci, "Belçika, uluslararası hukuka saygıyı ve UCM'nin bağımsız çalışmasını tam olarak destekliyor. Bu nedenle mahkeme tarafından tutuklama emri altında olan herhangi bir kişi Belçika topraklarındaysa Belçika makamları, Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır" şeklinde konuştu.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Daima adaletin ve uluslararası hukukun yanındayız. Filistin halkına yönelik soykırım cezasız kalamaz" ifadelerini kullandı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına ülkesinin tamamen uyacağını bildirdi.

FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA'DAN AÇIKLAMALAR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti.

Barrot, France 3 kanalında katıldığı programda, "Fransa, uluslararası adalete ve onun bağımsızlığına bağlıdır. En başından bu yana, 'İsrail’in uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır' diyor muyuz? Ve her seferinde İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor, insanların yardımlara erişimini engelleyerek, sivilleri bombalayarak, zorla yerinden ederek, Batı Şeria’da koloniler kurarak. Bunları şiddetle kınadık" ifadelerini kullandı.

Barrot, "Netanyahu, Fransa'ya gelirse tutuklanacak yani?" sorusunu "Fransa her zaman uluslararası hukuku uygulayacak" diyerek yanıtladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü ise tutuklama emirleri hakkında yorum yapmayı reddetti ancak hükümetin yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Kararın yanlış olduğuna inanıyorum ama UCM'ye taraf olduğumuz için Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu, siyasi bir karar değil uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" açıklamasında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise "Mahkemenin siyasi değil hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Norveç de UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyacağının sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "UCM; Netanyahu, Gallant ve Deif için tutuklama emri çıkardı. UCM, ciddi suçlar için hesap verilmesinin güvence altına alınmasında hayati rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, ülkesi ve AB'nin UCM'nin önemli çalışmasıyla bağımsızlık ve bütünlüğünün korunmasını desteklediğini vurgulayarak Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirleri konusunda İsveç kolluk yetkililerinin karar vereceğini bildirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mahkemenin kararı üye ülkeler için bağlayıcıdır. Tutuklama emri verildiğinde UCM'nin Roma Statüsü'ne taraf olan tüm ülkeler buna uymakla yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da sosyal medya mesajında, "Estonya, taraf olduğu UCM'nin tutuklama emirlerini not ediyor. Uluslararası hukuka ve kurallara dayalı uluslararası düzenin muhafazası bizim için önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, UCM'nin kararını talihsizlik olarak nitelendirirken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daniel Drake, "Çekya, uluslararası yasal taahhütlerine bağlıdır ve bağlı kalmaya devam edecektir. Uluslararası tutuklama kararları savcılık ve polisin yetkisindedir. Biz bir hukuk devletiyiz ve bu tutuklama kararları siyasi bir karar değil" ifadelerini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, mesajında UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı vermesinin mahkemenin güvenilirliğine zarar verdiğini iddia ederek uluslararası hukukun müzakerelere açık olmadığını ve her yerde uygulanmasının gerektiğini vurguladı.

ALMANYA İNCELİYOR

Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ederken İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeyi sürdüren ülkelerden Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, tutuklama kararının ülkesinde uygulama açısından ne anlama geldiğinin incelendiğini söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise "Almanya'da bu temelde tutuklama yapılabileceğini hayal etmek zor" mesajını verdi.

TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.