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    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde

    Birçok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi, kıtadaki havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Avrupa'da yaşanan krizin perde arkası belli oldu.
    • 08.06.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 17:16
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    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde

    Personelin greve gitmesi, çalışan sayısındaki eksiklikle birleşince Avrupa'da kaos manzaraları ortaya çıktı.

    Görevli eksikliği, kendini İngiltere'deki havalimanlarında hissettiriyor.

    100'den fazla uçuş iptal

    Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, bugün Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal etti.

    Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor.

    İngiltere'de havalimanlarında kaos: Birikin valizler kamerada

    İngiltere çıkışlı uçuşlara grev engeli

    Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor.

    Ayrıca İtalya'da havalimanı trafik kontrol çalışanlarının grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi.

    Bantta yoğunluk oluşturan valizler kamerada

    Son dakikada yaşanan iptaller nedeniyle binlerce kişinin havalimanları beklemek zorunda kaldı.

    Manchester Havalimanı'nda bantta yoğunluk oluşturan valizler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #1

    Seyahat sektöründeki sorunlar

    Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.

    Personel eksikliğinin de büyük ölçüde koronavirüs salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

    Ağır vize şartları etkiliyor

    Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor.

    İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #2

    Fransa'da 300 euro zam talebi

    Fransa'da Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.

    Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.

    Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #3

    Belçika'da sefer sayısını düşürme kararı

    Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.

    Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #4

    148 uçuş iptal

    Bu ikazın ardından Brüksel Hava Yolları, yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

    İptal edilen uçuşlar günde birkaç sefer yapılan veya alternatif uçuşların bulunduğu yerler arasından seçildi.

    Şirket, iptal kararının personel sıkıntısıyla ilgili olmadığını, bu durumdan yolcuların yüzde birinden azının etkilendiğini, söz konusu seferlerde bileti olanlarla iletişime geçildiğini açıkladı.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #5

    Pilotlardan grev uyarısı

    AA'nın haberine göre, Brüksel Hava Yolları'nın pilotları da haziran sonunda 3 gün greve gidebilecekleri uyarısında bulundu.

    Koronavirüs salgını döneminde ücretleri düşürülen pilotlar, çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini istiyor.

    Yaz döneminde sıklıkla grev bekleniyor

    Brüksel Hava Yolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor.

    Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #6

    Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulunamıyor

    Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

    Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.

    Avrupa, yaşanan uçuş iptalleriyle gündemde #7

    Yolcular havalimanı dışında bekletiliyor

    Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletiliyor.

    KLM'nin, hafta başından itibaren planlı uçuşlara geri döndüğü açıklamasına rağmen havalimanındaki güvenlik kuyrukları ve rötarlar devam ediyor.


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