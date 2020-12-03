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    İngiltere’de kimyasal madde taşıyan tankerde yangın

    İngiltere'nin Cambridge kentinde benzin istasyonu yakınında alev alan kimyasal madde taşıyan tanker patladı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 02:36
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    İngiltere’de kimyasal madde taşıyan tankerde yangın

    İngiltere'nin Cambridge kentine bağlı İves kasabasında benzin istasyonuna yakın yerde kimyasal patlayıcı madde taşıyan kamyon aniden alev aldı. Alevlerin artmasıyla patlama meydana gelen tankerden çıkan duman tüm bölgeyi kapladı. O anlar kameraya yansıdı.

    İngiltere'de kimyasal madde taşıyan tankerde yangın-Video

    TANKER TAMAMEN YANDI

    Cambridge itfaiye ekipleri, kimyasal madde taşıyan tankerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.Yangına müdahele eden itfaiye ekipleri, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Görgü tanıkları, patlama sonrasında panik içinde olduklarını ve yoğun dumanın tüm bölgeyi kapladığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İngiltere’de kimyasal madde taşıyan tankerde yangın #1

    İngiltere’de kimyasal madde taşıyan tankerde yangın #2

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