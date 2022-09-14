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    AB asgari ücrete yeni kurallar getiriyor

    Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan yasayı onayladı.
    • 14.09.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:23
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    AB asgari ücrete yeni kurallar getiriyor

    Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücretlere yeni kurallar getiren yasal düzenlemeyi görüştü.

    AP milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırmasını ve asgari ücretleri yükseltmeyi amaçlayan yasayı 505 "evet", 92 "hayır" ve 44 "çekimser" oyla kabul etti.

    Yasaya göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmaya devam edecek.

    Asgari ücret yükseltilecek

    Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.

    Ülkelerdeki asgari ücretlerin yeterlilikleri değerlendirilecek.

    Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Ücretlerin toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.

    AB asgari ücrete yeni kurallar getiriyor #1

    Uygulama eylem planı hazırlanacak

    Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, toplu iş sözleşmesi uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları hazırlanacak.

    AB ülkeleri, kötüye kullanılabilen taşeronluk, serbest meslek ve kayıt dışı fazla mesai gibi faaliyetleri sıkı biçimde kontrol edecek ve bunlara karşı yaptırım sistemi kuracak.

    Ücretlerin sadece toplu iş sözleşmeleri yoluyla belirlendiği AB ülkeleri bu kurallardan muaf olacak.

    2 yıllık geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek

    Yeni kurallar, AB Konseyi'nin onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek. AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor.

    Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.

    AB asgari ücrete yeni kurallar getiriyor #2


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