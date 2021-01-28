AB ile AstraZeneca anlaşamadı

Avrupa Birliği yetkilileriyle ilaç üreticisi AstraZeneca'nın temsilcilerinin, koronavirüse karşı geliştirilen aşının tedarikindeki anlaşmazlık hakkında yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadı.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabında, AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ile bu hafta AB'de kullanım onayı alması beklenen aşının tedarik meselesini görüştüklerini duyurdu.

"ŞİRKET SÖZLEŞMEYE UYMALI"

Bu geceki görüşmenin "yapıcı bir havada" geçtiğini belirten Kyriakides, şirketin sözleşmeye uyması gerektiğini bir kez daha yineledi.

Kyriakides, "Teslimat planında devam eden belirsizlikten üzüntü duyuyoruz ve AstraZeneca'dan yılın ilk çeyreği için rezerve ettiğimiz aşıların hızlı teslimatı için net bir plan talep ediyoruz. AB vatandaşlarına aşıların hızla teslimi için şirketle çözüm bulmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

FİRMA, AŞI TEDARİKİNDE YÜZDE 60 KESİNTİYE GİDECEK

AstraZeneca'nın AB'ye yılın ilk çeyreği için yapması beklenen aşı tedarikinde yüzde 60 kesintiye gideceğini açıklamasından sonra taraflar arasında anlaşmazlık çıkmıştı.

AB, şirketin yaz aylarında opsiyonlarla toplam 400 milyon doz aşı için yapılan sözleşmeye uymasını istiyor. AstraZeneca yetkilileri ise sözleşmede tedarik konusunda "en üst seviyede çaba gösterileceğine" dair bir madde bulunduğunu, bunun da kendilerini kesin bir tedarik takvimine bağlamadığını savunuyor.

AstraZeneca'nın teslimatta gecikmesinin Belçika'da bulunan bir tedarikçi fabrikadaki sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor.