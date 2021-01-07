ABD'de yaşananlar Avrupa Birliği'ni 'şok' etti

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de yaşanan olaylara dair "demokratik seçimlere saygı" çağrısı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre binasına zorla girmeye çalışması ve çıkan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"BU GÖRÜNTÜLERE ŞAHİTLİK ETMEK ŞOK EDİCİ"

ABD Kongresinin "demokrasi mabedi" olduğunu belirten Michel, "Washington'da bu gece yaşanan görüntülere şahitlik etmek şoke edici. ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BORRELL: "ABD DEMOKRASİSİ KUŞATMA ALTINDA"

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın gözünde bu gece Amerikan demokrasisi kuşatma altında görünüyor. Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırıdır. Bu Amerika değil. 3 Kasım seçim sonuçlarına tam anlamıyla saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.