AB'de Yahudi karşıtlığıyla mücadele yaygınlaştırılacak

Avrupa Birliği, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi ana politika alanları içinde yaygınlaştırma kararını aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Birlik üyesi ülkeler Yahudi karşıtlığının önlenmesi ve bunun tüm formlarıyla mücadeleyi yaygınlaştırma konusunda mutabık kaldı.

"YAHUDİLERE YÖNELİK NEFRET SUÇLARI ARTTI"

Konsey açıklamasında, Avrupa'da Yahudilere yönelik tehditlerdeki artış, özellikle koronavirüs salgını kapsamındaki komplo teorileri ve Yahudi karşıtı olaylarla nefret suçlarının artmasından duyulan endişe ifade edildi.

SOSYAL MEDYA AĞLARI UYARILDI

İnternetteki nefret ifadeleri ve terör içeriklerinin derhal kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Yahudi karşıtı eylemlere yönelik güçlü ve sistematik bir adli karşılık verilmesi istendi, ayrıca antisemitizm ve Holokost ile ilgili eğitimin önemine işaret edildi.

AB üyesi ülkeler, AB Komisyonu'nun Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi öncelik haline getirme kararından duyulan memnuniyeti de ifade etti.