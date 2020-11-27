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    Almanya 180 milyar euro borç almayı planlıyor

    Alman parlamentosunda 17 saat süren bütçe görüşmelerin ardından 2021 yılı için 180 milyar euro borç alma kararı çıktı.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 11:15
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    Almanya 180 milyar euro borç almayı planlıyor

     

    Almanya'da alınması planlanan 180 milyar euro borcun, savaş sonrası Almanya tarihindeki en büyük ikinci net borçlanma miktarı olduğu belirtildi.

    ÖNLEMLER İÇİN İZİN VERİLDİ

    Parlamento bu yıl Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alarak hükümete kurtarma ve canlandırma önlemlerini finanse etmek için 218 milyar euroya kadar net yeni borç alma izni vermişti.

    Pandemi nedeniyle 2 Kasım'dan beri kapatılan işletmelere verilen mali destek de uzatılacak.

    Angela Merkel

     

     

     

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