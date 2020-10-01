Almanya'da 2 bin 503 yeni vaka

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 12 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede korona edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 503 arttığı bildirildi.

ÖLÜM SAYISI 9 BİN 500'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte salgınnedeniyle 12 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının 291 bin 122'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 500'e yükseldiği belirtildi.

İyileşenlerin sayısının 257 bin 900 olduğu kaydedildi.

BELÇİKA VE İZLANDA RİSKLİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Belçika ve İzlanda'yı riskli bölge ilan etti.

Riskli bölgelerden dönenler, test yaptırmamaları veya negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.

Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.