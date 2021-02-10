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    Almanya'da çiftçilerden traktörlü protesto

    Almanya'da çiftçilerden traktörlü protesto

    Almanya'da çeşitli eyaletlerden başkent Berlin'e traktörleriyle gelen yüzlerce çiftçi, Almanya Başbakanlık ve Federal Meclis binası önünde hükümetin tarım politikasını protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 06:10
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    Almanya'da çevreci kanunların kendilerini zor durumda bıraktığını ve yerli üretimin ithalatla rekabet edemediğini savunan çiftçiler, traktörleriyle Almanya Başbakanlık ve Federal Meclis binası önündeki caddeyi araç trafiğine kapatarak protestolarını gerçekleştirdi.

    Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

    ÇİFTÇİLER, TARIMDA ÇEVRECİ ÖNLEMLERE TEPKİLİ

    Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kabinesi, eylül ayında yeraltı sularını koruyabilmek için zirai ilaç ve gübre kullanımı konusunda sert önlemler almayı kararlaştırmıştı.

    Almanya da çiftçilerden traktörlü protesto #1

    ÇEVRE BAKANI'NDAN DİYALOG ÇAĞRISI

    Çevre Bakanı Svenja Schulze da çiftçilerle konuşmaya hazır olduklarını, ancak çevreyi korumak konusunda herkes gibi onların da üstlerine düşen rolü oynamak zorunda olduğunu açıkladı.

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