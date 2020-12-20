Almanya'nın Hessen eyaletinde yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp gözaltına alındıktan sonra, hiçbir açıklama yapılmadan Türkiye'ye gönderildi.

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, 3 Aralık gece 02.30’da evlerinin kapısı kırılıp gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA BİLE TERÖRİST MUAMELESİ YAPTILAR

Çok sayıda Alman polisin katıldığı baskında, 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapıldı.

HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADAN SINIR DIŞI EDİLDİLER

Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havaalanına götürülen aile, özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.

33 YILDIR ALMANYA'DA YAŞIYORLARDI

33 yıldır Almanya’da yaşayan ve çocukları da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz yaşananları anlattı.

Almanya’da ırkçılığa maruz kalan 7 kişilik Türk aile, Türkiye’ye gönderildi-Video

"KAPIYI KIRDILAR, 40 POLİS EVE DALDILAR"

Kapıyı kırarak içeri girdiklerini söyleyen Mahmut Akyüz, "40 polis vardı saydığım. Beni koltukta sıkıştırdılar. Düpedüz bağladılar. Sonra ben onlara yapmayın bu kadın hastadır iki sefer ameliyat geçirdi dedim. Çocuklarım korktu, kızım çırpındı. Beni minibüse aldılar. O esnada komşum çıktı. Ne oluyor dedi. Ondan sonra hemen beni arabaya attılar. Bunlar ırkçılar, bunlar Türk düşmanları. Açık ve net söylüyorum. Korkmuyorum sizden. Ben biliyorum bizi kurban seçtiniz. Evet ama işte insanlık dışı bir şey yani. Bu bize yaptığı yaptıklarınızı yani inşallah hiç başkasının başına gelmesin” dedi.

ÇOCUKLARI ÜZGÜN: "SEBEPSİZ SINIR DIŞI ETTİLER"

Oğlu Muhammet Akyüz ise "Ben de çok üzgünüm okulumdan uzaklaştığım için. Sebepsiz yere bizi oradan attılar sınır dışı ettiler. Psikolojim bozuldu, korku içindeyim" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki kızı Sahra Akyüz, "Ben eski hayatımı özledim. Ben evime dönmek istiyorum, arkadaşlarımı özledim. Okulumu özledim. Ben geri gitmek istiyorum" dedi.