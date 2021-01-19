Almanya'da karantina ihlali cezası 3 milyon euroyu geçti

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Duisburg, Aachen, Essen ve Düsseldorf kentlerinde koronavirüs kurallarına uymayan 8 bin 400 kişiye toplam 3 milyon 207 bin euroluk ceza kesildi.

Almanya'da, son bir aylık koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamalara ve getirilen kurallara muhalefet edenlere en çok ceza 815 bin euro ile Aachen kentine kesildi.

Aachen'ı 605 bin euro ile Essen kenti izlerken, en yüksek para cezası kesilen şehir sıralamasında 510 bin euro ile Düsseldorf üçüncü, 277 bin euro ile Bielefeld kenti de 4'üncü sırada yer aldı.

EN FAZLA İHLAL ESSEN'DE

Para cezalarının miktarı eyaletlere göre farklılık gösterirken, koronavirüs kurallarını en çok ihlal eden kentinde başında 3 bin 500 kişi ile Essen birinci, 2 bin 900 kişi ile Düsseldorf ikinci sırada yer aldı.

Toplanan paraların belediyenin kasasına gireceği ifade edildi.