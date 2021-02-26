Almanya'da PKK üyesine hapis cezası

Almanya'da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü üyesi Hüseyin A.'yı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Almanya Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin A. "yabancı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

ÜYELİĞİ KANITLANDI

Açıklamada, "Çolak" kod isimli Hüseyin A.'nın, terör örgütü PKK adına Ağustos 2015'ten bu yana Hofheim, Wiesbaden, Rüsselsheim, Kelsterbach ve Bad Kreuznach şehirlerini kapsayan sözde "Mainz bölge sorumlusu" olduğunun kanıtlandığı ifade edildi.

PKK'YA PARA TOPLUYORDU

Hüseyin A.'nın görevinin, PKK'ya para toplamak için etkinlik ve yıllık bağış kampanyaları düzenlemek olduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin bugüne kadar örgüte ne kadar gelir sağladığının tespit edilemediği kaydedildi.

Açıklamada, PKK'dan para aldığı kaydedilen Hüseyin A.'ya çoğu kez aylık 350 euro verildiği aktarıldı.

Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin A.'nın yargılanmasına 8 Ocak 2021'de başlanmıştı.